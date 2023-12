Galera Therapeutics Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index: Ein gängiges Werkzeug der technischen Analyse zur Bewertung, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, ist der Relative Strength Index (RSI). Dieser setzt die Kursbewegungen im Laufe der Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Galera Therapeutics. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, der derzeit bei 54,55 Punkten liegt. Das bedeutet, dass Galera Therapeutics derzeit weder überkauft noch überverkauft ist und die Aktie daher als "Neutral" eingestuft wird. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Galera Therapeutics ist auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft (Wert: 44,25). Deshalb erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Galera Therapeutics damit auf dieser Ebene als "Neutral" bewertet.

Sentiment und Buzz: Wesentliche Veränderungen im Stimmungsbild oder der Kommunikationsfrequenz lassen präzise Rückschlüsse auf das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Galera Therapeutics konnte in den letzten vier Wochen eine Verbesserung des Stimmungsbildes verzeichnet werden, weshalb wir die Aktie hierfür mit "Gut" bewerten. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass in den letzten Wochen vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Galera Therapeutics daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

Analysteneinschätzung: Gemäß der langfristigen Meinung von Analysten erhält die Galera Therapeutics-Aktie die Bewertung "Neutral". Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Galera Therapeutics vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie ist bei 6 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie in Zukunft eine Performance von 4279,56 Prozent erzielen, da sie derzeit 0,137 USD kostet. Diese Entwicklung führt zu der Gesamtbewertung "Gut" seitens der Redaktion.

Anleger: Die Stimmung der Anleger bei Galera Therapeutics in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. Das zeigt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen, die wir ausgewertet haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den vergangenen Tagen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, wodurch der Titel insgesamt die Einschätzung "Gut" erhält. So ergibt sich unserer Einschätzung nach insgesamt eine "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anlegerstimmung.