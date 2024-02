Galera Therapeutics Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Galera Therapeutics: Aktuelle Analyse und Stimmungsbild

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bei Galera Therapeutics wurden über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet und ausgewertet. Dabei zeigte sich eine erhöhte Aktivität, was auf eine starke Diskussionsintensität hindeutet und eine "Gut"-Einstufung erfordert. Die Rate der Stimmungsänderung wies hingegen kaum Änderungen auf, was zu einer Einschätzung als "Neutral"-Wert führte. Insgesamt ergibt sich damit für Galera Therapeutics in diesem Punkt die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Galera Therapeutics derzeit auf 1,12 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,183 USD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -83,66 Prozent und führt zur Bewertung "Schlecht". Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist hingegen einen Stand von 0,16 USD auf, was die Aktie mit +14,38 Prozent Abstand als "Gut" einstuft. Insgesamt ergibt sich damit die Gesamtnote "Neutral".

In den sozialen Medien wurden Galera Therapeutics in den vergangenen zwei Wochen von überwiegend privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Demgegenüber wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst ergibt sich daraus eine "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Zur Beurteilung, ob Galera Therapeutics aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, wurden der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage sowie der RSI auf 25-Tage-Basis herangezogen. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 13,33 Punkten, was bedeutet, dass die Galera Therapeutics-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen weder überkauft noch -verkauft an, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Galera Therapeutics eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt unserer Analyse.