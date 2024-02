Galera Therapeutics Aktie: So schnell kann es gehen

Die technische Analyse der Galera Therapeutics-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 1,03 USD liegt. Der aktuelle letzte Schlusskurs von 0,192 USD weicht somit um -81,36 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachten wir hingegen den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, liegt dieser bei 0,17 USD, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs um +12,94 Prozent darüber liegt. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie somit eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Analysten bewerten die Galera Therapeutics-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 6 USD, was ein Aufwärtspotential von 3025 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,192 USD) bedeutet und somit eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien zu Galera Therapeutics ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in den Diskussionen verzeichnet, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Galera Therapeutics zeigen eine mittlere Aktivität in Beitragsanzahl und Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".