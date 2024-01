Galera Therapeutics Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten demzufolge kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Galera Therapeutics ergibt sich zunächst der RSI7, der aktuell bei 14,29 Punkten liegt, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen überverkauft ist. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis ist Galera Therapeutics weder überkauft noch überverkauft, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen erhält das Unternehmen damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) mit dem aktuellen Kurs verglichen. Hier zeigt sich eine Abweichung von -89,8 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so ergibt sich eine positive Abweichung von +7,86 Prozent, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es während des vergangenen Monats keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Hingegen wurde das Unternehmen mehr diskutiert als üblich und erfuhr zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, wird die Galera Therapeutics-Aktie die Einschätzung "Neutral" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Gut, 0 Neutral, 1 Schlecht. Das Kursziel der Analysten wird bei 6 USD angesiedelt, was zu einer zukünftigen Performance von 3873,51 Prozent führen würde, was zu einer Einstufung "Gut" führt. Für die gesamte Analysteneinschätzung vergibt die Redaktion insgesamt das Rating "Gut".