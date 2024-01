Galera Therapeutics Aktie: Ist das noch normal?

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und den Buzz rund um Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit der Stimmungsänderung können neue Einschätzungen für Aktien ergeben. In Bezug auf Galera Therapeutics wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls eine negative Veränderung auf, was zu einem insgesamt "Schlecht" Stimmungsbild führt.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs von 0,145 USD bei Galera Therapeutics als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 90,33 Prozent unter dem GD200 (1,5 USD) liegt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung der letzten 50 Tage angibt, liegt bei 0,15 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie von Galera Therapeutics als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7 liegt bei 17,39, was eine "Gut"-Empfehlung auslöst, während der RSI25 bei 45,63 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie von Galera Therapeutics insgesamt mit 2 Gut, 0 Neutral und 1 Schlecht-Einstufungen bewertet wurde. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Neutral". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und das mittlere Kursziel für die Aktie liegt bei 6 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 4037,93 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.