Galenica Aktie: Nach so langer Zeit …

Galenica verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 3,75 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitsdienstleister"-Branche im Durchschnitt um 1,23 Prozent, was bedeutet, dass Galenica im Branchenvergleich um 2,52 Prozent besser abschnitt. Die durchschnittliche Rendite im "Gesundheitspflege"-Sektor betrug 5,7 Prozent, wobei Galenica um 1,96 Prozent unter diesem Durchschnitt lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich wird Galenica in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.

Die Dividendenrendite der Galenica-Aktie beträgt 3,27 Prozent, was 1,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt (2,16 Prozent in der Branche "Gesundheitsdienstleister"). Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich die Stimmung für Galenica in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Aktie erhält daher eine "Gut"-Bewertung. Darüber hinaus wurde in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Auch hier bekommt Galenica eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.

Aufgrund des aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) von 21,81 wird Galenica auf Basis der heutigen Notierungen um 59 Prozent niedriger bewertet als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitsdienstleister" (KGV 52,66). Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.