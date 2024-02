Galenica Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Galenica schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister eine Dividendenrendite von 3,27 % aus, was 1,36 Prozentpunkte mehr ist als der Durchschnitt von 1,91 %. Dies führt zu einem möglichen Mehrgewinn und einer Einstufung als "Gut".

Die Stimmung der Anleger bei Galenica in den sozialen Medien und Diskussionsforen ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu der Gesamtbewertung "Gut" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt aktuell bei 23,12, was 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 84 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine Bewertung von "Gut" erhält.

In der technischen Analyse wird die Galenica derzeit als "Gut" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 71,32 CHF, während der Kurs der Aktie bei 76,55 CHF liegt, was einer Abweichung von +7,33 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) liegt bei 74,58 CHF, was einer Abweichung von +2,64 Prozent entspricht, was zu einer Bewertung als "Neutral"-Wert führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch mit "Gut" bewertet.