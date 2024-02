Galenica Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Galenica ist positiv, da in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen mit den positiven Themen rund um Galenica, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende kann ein Investor, der sich für die Aktie von Galenica entscheidet, eine Dividendenrendite in Höhe von 3,27 % erzielen, was einen Mehrertrag von 1,36 Prozentpunkten gegenüber dem Branchendurchschnitt der Gesundheitsdienstleister bedeutet. Die Dividendenpolitik des Unternehmens wird daher ebenfalls als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Galenica-Aktie von 76,8 CHF um +7,68 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 71,32 CHF liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich eine Abweichung von +3,28 Prozent, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik jedoch ein "Gut"-Rating.

Von fundamentaler Seite betrachtet, beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Galenica 23, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche "Gesundheitsdienstleister" als unterbewertet gilt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher auch in dieser Kategorie als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine positive Einschätzung für die Aktie von Galenica, basierend auf dem Anleger-Sentiment, der Dividendenpolitik, der technischen Analyse und der fundamentalen Kennzahlen.