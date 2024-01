Galenica Aktie: So was hat man lange nicht gesehen!

Die Aktie von Galenica wurde in den letzten Monaten hinsichtlich verschiedener Faktoren näher betrachtet. Die Diskussionsintensität im Netz war dabei durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führte. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führte. Insgesamt ergibt sich daher ein eher schlechtes Bild für Galenica.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zur Gesundheitspflege-Branche ergab sich eine Rendite von -1,05 Prozent, was mehr als 4 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Gesundheitsdienstleister-Branche liegt die Rendite mit 4,53 Prozent deutlich darunter. Dies führt zu einer schlechten Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) wurde ebenfalls analysiert. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI ergaben eine neutrale Einstufung, da Galenica weder überkauft noch überverkauft ist.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ergibt sich eine Unterbewertung von Galenica im Vergleich zur Branche. Das KGV liegt bei 23,12, was 75 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 92. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit ein eher durchwachsenes Bild für die Aktie von Galenica, sowohl hinsichtlich der Kommunikation im Netz, der Kurs-Performance im Vergleich zur Branche, als auch des KGV.