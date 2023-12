Galenica Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Galenica mit 22 bewertet. Das bedeutet, dass die Börse 22,8 Euro für jeden Euro Gewinn von Galenica zahlt. Im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche ist dies eine Unterbewertung um 74 Prozent. Der Durchschnittswert in der Branche "Gesundheitsdienstleister" liegt momentan bei 87, was die Unterbewertung von Galenica unterstreicht.

Die Anleger-Stimmung bei Galenica in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen zwei Wochen wurden verschiedene Meinungen ausgewertet, die darauf hindeuten, dass weder positive noch negative Themen die Diskussionen dominierten. Aufgrund dieser Auswertung wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs von Galenica bei 72,35 CHF, was 3,83 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine Einstufung als "Neutral", da die Distanz zum GD200 bei +1,05 Prozent liegt. Somit ergibt sich eine Gesamteinschätzung aus charttechnischer Sicht als "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Galenica liegt aktuell bei 36,11, was ebenfalls zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 36,41 und bestätigt die "Neutral"-Einstufung auf diesem Niveau.

Insgesamt ergibt sich somit für Galenica eine positive Unterbewertung aufgrund des KGV, eine positive Anleger-Stimmung und eine neutrale Einschätzung aus technischer Sicht.