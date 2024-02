Galecto Inc Aktie: Das macht richtig Spaß!

Der Relative Strength Index (RSI) wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, basierend auf den Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit. Galecto wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage und des längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt bei 24,71 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Galecto-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 48,81, was zeigt, dass Galecto weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Galecto daher eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Analysten haben in den vergangenen 12 Monaten Galecto 3 Mal mit "Gut", 0 Mal mit "Neutral" und 0 Mal mit "Schlecht" bewertet, was dem Titel langfristig das Rating "Gut" einbringt. Eine Entwicklung von 2188,98 Prozent wird erwartet, was ein mittleres Kursziel von 16 USD ergibt und somit als "Gut"-Einschätzung betrachtet wird. Insgesamt erhält Galecto eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Die Kommunikation im Netz zeigt eine schwache Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsrate, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung für Galecto führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält Galecto eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf einem Unterschied von -44,52 Prozent zum Durchschnitt des letzten Handelstags. Der 50-Tages-Durchschnitt hingegen zeigt einen Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+5,91 Prozent) und erhält daher ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Galecto daher aus charttechnischer Sicht als "Neutral" bewertet.