Galecto Inc Aktie: Müssen Sie jetzt handeln?

Die aktuelle technische Analyse der Galecto-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 1,46 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 0,704 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei -51,78 Prozent liegt, was als "Schlecht" bewertet wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die letzten 50 Tage bei 0,62 USD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von +13,55 Prozent als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher die Gesamtnote "Neutral" für die Aktie.

In den letzten zwölf Monaten hat Galecto insgesamt 3 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung ist dabei "Gut", bestehend aus 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 16 USD ergibt sich ein Aufwärtspotential von 2172,73 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Empfehlung und einer Gesamtbewertung von "Gut" für Galecto.

Die Stimmung und Diskussionen im Internet können eine starke Auswirkung auf Aktien haben. In Bezug auf die Diskussionen zu Galecto wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität festgestellt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen, was zu einem Gesamtbild von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Galecto-Aktie liegt aktuell bei 37,81, was weder überkauft noch -verkauft bedeutet und daher als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Betrachtung über 25 Tage ergibt sich ein Wert von 41, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinstufung des RSI als "Neutral".