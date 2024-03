Galecto Inc Aktie: Hilfe!

Der Relative Strength-Index zeigt eine neutrale Einstufung für die Galecto-Aktie. Der RSI7 beträgt 58,8 und der RSI25 liegt bei 45,56, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt eine positive kurzfristige Einschätzung aufgrund eines Kurses von 0,766 USD, der +7,89 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. In Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 -30,36 Prozent beträgt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung in den sozialen Medien kaum verändert. Die Diskussionsstärke zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gesunkenes Interesse der Marktteilnehmer hinweist. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene.

Die Analysteneinschätzung auf langfristiger Basis stuft die Galecto-Aktie als "Gut" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 2 positiv und keine negativ. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten für das Kursziel liegt bei 0 USD, was einer "Schlecht"-Einstufung entspricht.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale bis schlechte Einschätzung für die Galecto-Aktie auf Basis des Relative Strength-Index, der technischen Analyse, des Sentiments und der Analystenbewertungen.