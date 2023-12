Gale Pacific Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Gale Pacific-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,21 AUD erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,175 AUD (-16,67 Prozent Unterschied), was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,19 AUD liegt mit einem letzten Schlusskurs von -7,89 Prozent darunter, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Gale Pacific-Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage bezüglich Gale Pacific in den letzten Tagen neutral. Weder positive noch negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die langfristige Stimmungslage unter Investoren und Nutzern im Internet ergibt ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung für die Gale Pacific-Aktie. Die Diskussionsintensität zeigte eine mittlere Aktivität, während die Stimmungsänderung gering blieb.

Der Relative Strength Index (RSI) für Gale Pacific zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Gale Pacific-Aktie unterm Strich als "Neutral" bewertet.