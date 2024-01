Galaxy Gaming Aktie: In Lauerstellung

Galaxy Gaming wurde in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der diversen Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Im Gegensatz dazu wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Zusammengefasst sind wir der Auffassung, die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Gut". Die Messung der Anleger-Stimmung ergibt insgesamt eine "Gut"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Galaxy Gaming liegt mit einem Wert von 187,35 über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche "Hotels Restaurants und Freizeit". Wachstumsaktien weisen meist ein höheres KGV auf, jedoch kann das verhältnismäßig hohe KGV als "teuer" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es während der letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Galaxy Gaming in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Galaxy Gaming wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Wer aktuell in die Aktie von Galaxy Gaming investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit einen geringeren Ertrag in Höhe von 2,76 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.