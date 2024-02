Galaxy Gaming Aktie: Ist das noch normal?

Derzeit ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Galaxy Gaming bei 187, was bedeutet, dass die Börse 187,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Galaxy Gaming zahlt. Dies liegt 277 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 49 und deutet darauf hin, dass der Titel überbewertet ist und daher als "Schlecht" eingestuft wird.

Die Anlegerstimmung gegenüber Galaxy Gaming war in den letzten Tagen neutral, wie aus der Diskussion in den sozialen Medien hervorgeht. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden überwiegend neutral bewertet. Basierend auf unserer Stimmungsanalyse erhält Galaxy Gaming daher eine "Neutral"-Einschätzung.

Unsere Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge bezüglich Galaxy Gaming gab, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien festgestellt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Galaxy Gaming derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 2,75 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,75 %).

Insgesamt wird die Aktie daher aufgrund des überbewerteten KGV, der neutralen Anlegerstimmung und der geringen Dividendenausschüttung mit einem "Neutral" bewertet.