Galaxy Gaming Aktie: Grund zur Freude?

Die Galaxy Gaming-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 2,48 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 1,95 USD beobachtet, was einem Unterschied von -21,37 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 2,09 USD liegt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,7 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt aktuell einen Wert von 8,16, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 43 deutet darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Gut"-Einstufung.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien zeigt sich in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auch die Themen rund um den Wert wurden in den letzten Tagen überwiegend positiv bewertet.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Galaxy Gaming einen Wert von 187 auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 48,58 als überbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt zeigt sich aufgrund der technischen Analyse, des RSI, der Anleger-Stimmung und der fundamentalen Kriterien eine gemischte Bewertung für die Galaxy Gaming-Aktie.