Galaxy Gaming Aktie: Alles völlig egal!

Derzeitige Analyse von Galaxy Gaming

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Galaxy Gaming liegt bei einem Wert von 187, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" (KGV von 50,31) über dem Durchschnitt liegt (ca. 272 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Galaxy Gaming damit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs von Galaxy Gaming mittlerweile auf 2,46 USD, während die Aktie selbst bei 1,9 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz zum GD200 von -22,76 Prozent, was zu einer Bewertung "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 2 USD, was die Aktie mit einem Abstand von -5 Prozent als "Neutral" einstuft. Insgesamt wird daher die Gesamtnote "Neutral" vergeben.

Im Hinblick auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde bei Galaxy Gaming eine mittlere Diskussionsintensität gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, sodass das langfristige Stimmungsbild ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Galaxy Gaming derzeit weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Analysen eine neutrale Bewertung für Galaxy Gaming.