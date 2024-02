Galaxy Entertainment Aktie: Nichts mehr zu lachen!

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Galaxy Entertainment in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung von der Redaktion. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie lässt darauf schließen, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Es wurde deutlich weniger über Galaxy Entertainment diskutiert als normal, und auch die Aufmerksamkeit nimmt ab. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating für die Aktie insgesamt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat Galaxy Entertainment im vergangenen Jahr eine Rendite von -18,07 Prozent erzielt, was 14,08 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" beträgt -8,81 Prozent, und Galaxy Entertainment liegt aktuell 9,26 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung in den sozialen Medien über Galaxy Entertainment war überwiegend positiv, und die Nutzer haben in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen angesprochen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Gut". Die Analyse von Handelssignalen ergab ebenfalls eine "Gut" Bewertung auf dieser Ebene.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Galaxy Entertainment liegt bei 619,24, was über dem Durchschnitt der Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" von 30 liegt. Aufgrund dieses verhältnismäßig hohen KGV wird die Aktie auf fundamentalen Kriterien basierend als "Schlecht" eingestuft.

Insgesamt zeigt sich also eine uneinheitliche Bilanz für Galaxy Entertainment, mit einer neutralen Stimmung in den sozialen Medien, einer Unterperformance im Vergleich zu anderen Aktien und einem hohen KGV.