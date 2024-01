Galaxy Entertainment Aktie: Hier braucht man sich keine Sorgen machen!

Die technische Analyse zeigt, dass die Galaxy Entertainment-Aktie derzeit in einem neutralen Trend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt bei 48,51 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 44,2 HKD liegt, was einer Abweichung von -8,88 Prozent entspricht. Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung. Im Gegensatz dazu liegt der 50-Tage-Durchschnitt bei 42,54 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 44,2 HKD liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für die Galaxy Entertainment-Aktie liegt bei 27,12 Punkten auf 7-Tage-Basis und signalisiert, dass das Wertpapier überverkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 46,47, was auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung und die Diskussionsstärke für Galaxy Entertainment haben sich in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung erhält.

In der fundamentalen Analyse wird die Galaxy Entertainment-Aktie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 623,51 bewertet, was 1851 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Insgesamt wird die Aktie auf Basis der technischen, sentimentalen und fundamentalen Analyse mit einem "Neutral"-Rating versehen.