Galaxy Entertainment Aktie: Ganz schlechte Nachrichten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Galaxy Entertainment-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 90, was bedeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird. Im Vergleich dazu liegt der 7-Tage-RSI bei 49,18, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich somit ein "Schlecht"-Rating für Galaxy Entertainment.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) einen Abweichung von -15,06 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 42,6 HKD, was einer Abweichung von -3,87 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Galaxy Entertainment diskutiert, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Allerdings zeigen automatische Analysen, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Insgesamt erhält Galaxy Entertainment auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Zyklische Konsumgüter") erzielte die Aktie von Galaxy Entertainment im vergangenen Jahr eine Rendite von -14,86 Prozent, was 19,11 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Aktie aktuell 11,14 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet.