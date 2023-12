Galaxy EntertainmentADR Aktie: Anleger sollten vorbereitet sein …

Die Aktie von Galaxy Entertainment wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet eingestuft. Mit einem KGV von 602,85 liegt sie insgesamt um 1826 Prozent über dem Branchendurchschnitt im Segment "Hotels Restaurants und Freizeit", der bei 31,29 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Schlecht".

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders negativ über Galaxy Entertainment diskutiert. An drei Tagen überwogen positive Themen, während an vier Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren vor allem negative Themen von Interesse. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine Einschätzung von "Schlecht".

Hinsichtlich der Dividende schüttet Galaxy Entertainment eine Rendite von 0 % aus, was 6,26 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt der Hotels Restaurants und Freizeitbranche ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Schlecht".

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Galaxy Entertainment-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 48,87 HKD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug hingegen 42 HKD, was einem Unterschied von -14,06 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 42,8 HKD, was nahe dem letzten Schlusskurs (-1,87 Prozent) liegt. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend erhält Galaxy Entertainment basierend auf fundamentaler, Anleger- und technischer Analyse insgesamt eine Bewertung von "Schlecht".