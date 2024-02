Galaxy Digital Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Die Analysteneinschätzung für die Galaxy Digital-Aktie ergibt ein durchschnittliches Rating von "Gut". Von insgesamt 1 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten wurden alle als "Gut" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 13 CAD, was einen Anstieg um 1,48 Prozent vom letzten Schlusskurs von 12,81 CAD bedeutet. Daher lautet die Empfehlung "Neutral".

Die Stimmung unter den Anlegern für die Galaxy Digital-Aktie ist größtenteils positiv. Sowohl auf sozialen Plattformen als auch in den Kommentaren der Nutzer herrscht eine überwiegend optimistische Stimmung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden hauptsächlich positive Themen in Bezug auf Galaxy Digital diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Betrachtung als "Gut" eingestuft wird.

Aus charttechnischer Sicht wird die Galaxy Digital-Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Sowohl der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigen einen positiven Trend und weisen auf eine gute Entwicklung der Aktie hin.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Galaxy Digital in den vergangenen Wochen erheblich verbessert hat. Dies spiegelt sich auch in der erhöhten Aktivität und dem gestiegenen Interesse der Marktteilnehmer wieder. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe ebenfalls mit einem "Gut" bewertet.