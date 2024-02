Galaxy Digital Aktie: Der ganz große Wurf!

Die technische Analyse der Galaxy Digital-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,87 CAD liegt. Der letzte Schlusskurs (13,24 CAD) weicht somit um +92,72 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (10,06 CAD) liegt über dem letzten Schlusskurs (+31,61 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien rund um Galaxy Digital zeigen, dass in den letzten zwei Wochen insgesamt positive Meinungen vorherrschen. Auch die behandlten Themen waren überwiegend positiv, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" durch die Redaktion führt.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung ergibt sich ebenfalls ein "Gut"-Rating, da von 1 Buy, 0 Neutral und 0 Sell-Einstufungen ausgegangen wird. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 13 CAD, was eine Entwicklung von -1,81 Prozent bedeutet und somit als "Neutral" bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) der Galaxy Digital-Aktie zeigt eine Ausprägung von 6,22, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 liegt bei 35,14, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Gut" für die Galaxy Digital-Aktie.