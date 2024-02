Galaxy Digital Aktie: Was könnte noch schöner sein?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen anzeigt, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Für die Galaxy Digital liegt der RSI bei 6,05, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und daher als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38, was als neutral betrachtet wird und ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Die Dividendenrendite der Galaxy Digital beträgt derzeit 0 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,38 % als "Schlecht" bewertet wird.

Das Anleger-Sentiment für die Galaxy Digital ist insgesamt positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Galaxy Digital-Aktie eine "Gut"-Bewertung, da der Schlusskurs am letzten Handelstag deutlich über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung für die Galaxy Digital-Aktie basierend auf dem RSI, der Dividendenrendite, dem Anleger-Sentiment und der technischen Analyse.