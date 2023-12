Galaxy Digital Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Über einen Zeitraum von 14 Tagen zeigte das Stimmungsbarometer eine überwiegend positive Richtung. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Galaxy Digital gesprochen. Basierend darauf bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Die Analysten haben die Aktie von Galaxy Digital in den letzten zwölf Monaten insgesamt wie folgt eingestuft: 1 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Für den vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild: 1 Gut, 0 Neutral, 0 Schlecht. Somit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Gut". Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 13 CAD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 6,91 Prozent entspricht. Auch dies ist mit der Einstufung "Gut" verbunden.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Galaxy Digital mit einem Wert von 3,21 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 81,18. Dies lässt darauf schließen, dass die Aktie unterbewertet ist und wird daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

In der technischen Analyse zeigt der aktuelle Kurs der Galaxy Digital von 12,16 CAD eine positive Entfernung vom GD200 (5,93 CAD) um 105,06 Prozent, was ein "Gut"-Signal darstellt. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 7,97 CAD und einem Abstand von +52,57 Prozent ein "Gut"-Signal auf. Zusammenfassend wird der Kurs der Galaxy Digital-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.