Galaxy Digital Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die Dividendenrendite von Galaxy Digital liegt derzeit bei 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Kapitalmärkte"-Branche, die eine Dividendenrendite von 6,66 hat, ergibt sich eine Differenz von -6,66 Prozent zur Galaxy Digital-Aktie. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für Galaxy Digital liegt bei 39,02, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI auf 25-Tage-Basis beträgt 37,58, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Galaxy Digital also eine "Neutral"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Galaxy Digital war in den letzten Wochen negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die abnehmende Aufmerksamkeit der Anleger führt zu einem "Schlecht"-Rating. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Schlecht"-Rating.

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positives Signal, da der aktuelle Kurs der Galaxy Digital-Aktie mit +72,45 Prozent Entfernung vom GD200 (5,99 CAD) ein "Gut"-Signal liefert. Ebenso weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 8,2 CAD auf, was zu einem Abstand von +25,98 Prozent führt und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Alles in allem wird der Kurs der Galaxy Digital-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.