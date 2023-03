Galaxy Digital-Aktie: In Kürze gibt es neue Zahlen!

Auch für Galaxy Digital ist es in wenigen Tagen so weit: Das Unternehmen wird am 28.03. seinen Geschäftsbericht für das 4. Quartal vorstellen. Wird man seine eigenen Gewinn- und Umsatz-Prognosen übertreffen können? Welche Auswirkungen könnte dieser Tag auf den Aktienkurs von Galaxy Digital haben?

Nur noch 2 Tage müssen Anleger auf das neue Zahlenwerk der Galaxy Digital-Aktie warten. Das mit einem Börsenwert von 428,00 Millionen CAD dotierte Unternehmen wird den Geschäftsbericht voraussichtlich um 13:00 Uhr vorlegen. Analysehäuser rechnen im Schnitt mit einem starken Umsatzminus für das 4. Vierteljahr. Im Vorjahresvergleich soll sich demnach der Umsatz um 89,16 Prozent auf 37,60 Millionen CAD steigern. Der operativen Ergebnis (Ebit) hingegen wird sich der Expertenmeinung nach um 133,93 Prozent auf eine Verlust von 132,00...