Galaxy Digital Aktie: Bullen, ihr könnte euch freuen!

Die Galaxy Digital-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 7,84 CAD verzeichnet, was einem positiven Abweichung von +72,19 Prozent entspricht und somit charttechnisch als "Gut" bewertet wird. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt mit 11,71 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einer positiven Abweichung von +15,29 Prozent entspricht und ebenfalls ein "Gut"-Rating erhält. Somit erhält die Galaxy Digital-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Galaxy Digital liegt bei 54,58, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Der RSI25, welcher den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 47, was ebenfalls eine neutrale Situation signalisiert. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung im Bereich RSI.

Die Dividendenrendite der Galaxy Digital-Aktie beträgt 0 Prozent, was 5,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt und somit als "Schlecht" bewertet wird.

Die Analysten geben der Galaxy Digital-Aktie durchschnittlich ein "Gut"-Rating. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" eingestuft, mit einem durchschnittlichen Kursziel von 17 CAD, was einem potenziellen Anstieg um 25,93 Prozent vom letzten Schlusskurs aus entspricht. Insgesamt erhält die Galaxy Digital-Aktie somit ein "Gut"-Rating von den Analysten.