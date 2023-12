Galata Acquisition, tut es schon wieder!

Die technische Analyse der Marti-Aktie zeigt, dass der Kurs von 0,49 USD derzeit -16,95 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Distanz zum GD200 bei -90,32 Prozent, was ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Schlecht" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Marti besonders positiv diskutiert, mit 12 Tagen im grünen Bereich und keine negativen Diskussionen. Aktuell sind die Anleger auch überwiegend positiv eingestellt, wodurch die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Marti auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) dient dazu zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 97,87 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Marti-Aktie überkauft ist und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 hingegen liegt bei 49,62, was auf eine "Neutral"-Einstufung deutet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in den letzten Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab, weshalb dieser Punkt als "Neutral" bewertet wird. Die Intensität der Diskussionen zeigt, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfährt als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Marti-Aktie somit ein "Schlecht"-Rating.