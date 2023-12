Galapagos Aktie: Das könnte richtig teuer werden!

Galapagos hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,9 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Biotechnologie"-Branche, die im Durchschnitt um 28,22 Prozent gestiegen sind, eine Underperformance von -30,12 Prozent bedeutet. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 14,26 Prozent, wobei Galapagos 16,16 Prozent darunter lag. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie hat die Analyse gezeigt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Galapagos zeigte eine negative Veränderung und entspricht somit einem "Schlecht"-Rating. Das langfristige Stimmungsbild wird daher mit "Schlecht" bewertet.

Die überwiegend privaten Nutzer in sozialen Medien haben Galapagos in den letzten zwei Wochen als besonders positiv bewertet, was zu einer "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt erzeugt eine "Gut"-Einstufung.

Abschließend wurde der Relative-Stärke-Index (RSI) für Galapagos auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Sowohl der RSI7, der aktuell bei 37,56 Punkten liegt, als auch der RSI25, mit einem Wert von 30,46, weisen darauf hin, dass Galapagos weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie in diesem Abschnitt ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bilanz für Galapagos, mit Unterperformance in Bezug auf die Branche und den Sektor, einer negativen Stimmungsänderung und einer neutralen Position im Relative-Stärke-Index.