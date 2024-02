Galapagos Aktie: Was könnte passieren?

Weitere Suchergebnisse zu "Galapagos":

Die Stimmung unter den Anlegern für die Aktie von Galapagos ist insgesamt sehr positiv. Dies zeigt sich in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien der vergangenen Wochen, die analysiert wurden, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Dabei zeigte sich, dass in den letzten Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Galapagos in den letzten 12 Monaten eine Performance von -6,18 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der Biotechnologie-Branche im Durchschnitt um -9,63 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Galapagos eine Outperformance von +3,45 Prozent erzielt hat. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite von Galapagos 0,29 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Überperformance im Branchenvergleich erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Einschätzung der Analysten für die Galapagos-Aktie ist neutral. Von insgesamt 18 Analysten wurden keine positiven Bewertungen abgegeben, eine Bewertung fiel neutral aus und keine wurde als schlecht bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 0 USD, was einer Erwartung von -100 Prozent entspricht.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch als neutral eingestuft. Sowohl die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum als auch die Änderung der Stimmung weisen auf eine neutrale Bewertung hin. Insgesamt erhält die Aktie von Galapagos bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

