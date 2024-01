GalapagosV ADR Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein bestimmtes Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI betrachtet die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über einen bestimmten Zeitraum. Für die Galapagos-Aktie lag der RSI-Wert der letzten 7 Tage bei 67, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Für den RSI der letzten 25 Handelstage wurde ein Wert von 47,49 ermittelt, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Galapagos somit ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Galapagos keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Dies bedeutet, dass das Stimmungsbild und die Diskussionen in den sozialen Medien neutral bewertet werden. Jedoch wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Bewertungen der Analysten aus Research-Abteilungen für die Aktie der Galapagos ergaben in den letzten zwölf Monaten eine Einstufung von 0 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Galapagos. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 0 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von -100 Prozent bedeutet und zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" führt.

Die Analyse von sozialen Plattformen ergab, dass die Stimmung und die Kommentare überwiegend positiv waren. Dies führt zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Anlegerstimmung.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen und Analysen eine uneinheitliche Einschätzung für die Aktie der Galapagos.