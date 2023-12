Citic Aktie: Alles völlig egal!

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dies wird erreicht, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Wertpapiers über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der RSI der letzten 7 Tage für die Citic-Aktie beträgt aktuell 60, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 54,55 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was der Aktie ein weiteres "Neutral"-Rating einbringt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für die Citic-Aktie.

Die Dividendenrendite misst das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs und wird üblicherweise in Prozent angegeben. Die aktuelle Dividendenrendite für Citic beträgt 17,39 Prozent, was 12,01 Prozent über dem Durchschnitt von 5,38 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Citic eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") hat die Citic-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -1,48 Prozent erzielt, was 2,45 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" beträgt -3,67 Prozent, und Citic liegt 2,19 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Citic-Aktie mit 0,34 HKD derzeit 0 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" bewertet, da die Distanz zum GD200 -26,09 Prozent beträgt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

