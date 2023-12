Gakken Holdings Aktie: Was bringt das neue Jahr?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Gakken von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Unsere Redaktion hat dies bei der Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen festgestellt, die sich in den beiden vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Es wurden hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Deshalb erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung insgesamt eine "Neutral"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gakken derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) der Aktie liegt bei 875,02 JPY, während der Kurs der Aktie (968 JPY) um +10,63 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 906,04 JPY entspricht einer Abweichung von +6,84 Prozent. Somit wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Hinsichtlich des Sentiments und Buzz kann festgestellt werden, dass die Aktie eine mittlere Diskussionsintensität aufweist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, was ebenfalls zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Gakken-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu ergibt sich auf 25-Tage-Basis jedoch eine Einstufung als "Neutral". In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Gakken.