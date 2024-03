Gakken Holdings Aktie: Rally oder Absturz - das entscheidet sich nun!

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen Gakken hauptsächlich neutral bewertet, wie aus der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien hervorgeht. Die Stimmung auf dieser Ebene wird daher als "Neutral" eingestuft.

Bei der Beurteilung, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, wird der Relative Strength Index (RSI) herangezogen. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage zeigt, dass die Gakken-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität rund um die Gakken-Aktie in den letzten Monaten durchschnittlich war. Auch die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Gakken-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 910,02 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 942 JPY liegt, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Hingegen liegt der letzte Schlusskurs für den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Gakken-Aktie somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.