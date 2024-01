Gakken Holdings Aktie: Abwarten

Die technische Analyse der Gakken-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage aktuell bei 882,63 JPY liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 1013 JPY, was einem Unterschied von +14,77 Prozent entspricht. Basierend auf dieser Bewertung erhält die Aktie daher ein "Gut"-Rating. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (942,66 JPY) liegt unter dem letzten Schlusskurs (+7,46 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Gakken-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage liegt bei 24, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält die Gakken-Aktie auch hier ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch eine weniger volatile Situation und wird daher als "Neutral" eingestuft. Die Analyse der RSIs ergibt somit insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für Gakken in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage. Ebenso wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien in Bezug auf Gakken gemessen, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Neutral" bewertet.

Die Betrachtung der sozialen Plattformen und die Messung der Stimmung ergaben, dass die Kommentare und Befunde neutral waren. Zudem wurden in den letzten Tagen vor allem neutrale Themen rund um Gakken aufgegriffen. Daher wird die Aktie auch hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich also für die Gakken-Aktie eine neutrale Bewertung sowohl basierend auf der technischen Analyse als auch auf dem Sentiment und Buzz sowie den Anlegeraktivitäten in den sozialen Medien.