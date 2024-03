Gain Therapeutics Aktie: Der nächste große Wurf!

Im vergangenen Jahr hat die Gain Therapeutics-Aktie insgesamt 1 Analystenbewertung erhalten, wobei alle Bewertungen als "Gut" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel beträgt 10 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 117,39 Prozent entspricht. Daher wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt an, dass die Gain Therapeutics-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Gain Therapeutics in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde in den sozialen Medien eine verringerte Aktivität festgestellt, was auf ein nachlassendes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie in diesem Bereich als "Gut" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die Gain Therapeutics-Aktie sowohl auf langfristiger als auch auf kurzfristiger Basis als "Gut" bewertet wird. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +25 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +14,43 Prozent aufweist.

Insgesamt wird die Gain Therapeutics-Aktie aufgrund der Analystenbewertung, des RSI, des Sentiments und Buzz sowie der technischen Analyse als "Gut" bewertet.