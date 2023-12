Gain Therapeutics Aktie: Aus, Aus, Aus!

Die Gain Therapeutics hat in den letzten Tagen eine schwache Kursentwicklung hingelegt, was sich auch in der technischen Analyse widerspiegelt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 3,9 USD, während die Aktie selbst nur einen Kurs von 2,47 USD erreicht hat. Dies führt zu einer Distanz von -36,67 Prozent zum GD200 und der Bewertung "Schlecht". Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage steht mit einem Stand von 2,68 USD und einem Abstand von -7,84 Prozent als "Schlecht" da. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Schlecht" für die technische Analyse.

Die Einschätzungen von Analysten zeigen jedoch eine bessere langfristige Einstufung. In den letzten zwölf Monaten wurden 1 Gut und 0 Schlecht-Einstufungen vergeben, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt. Auch das Kursziel für die Aktie liegt im Mittel bei 10 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 304,86 Prozent bedeutet. Auch hier ergibt sich die Einschätzung "Gut" auf Basis der Bewertung von Analysten.

Die Stimmung der Anleger spielt ebenfalls eine Rolle, und auch hier schneidet die Gain Therapeutics gut ab. Die Analyse sozialer Plattformen zeigt überwiegend positive Kommentare und Befunde, was zu einer Einstufung als "Gut" hinsichtlich der Stimmung führt.

Bei der Betrachtung des Relative Strength Index (RSI) zeigt sich jedoch ein überkauftes Signal mit einem Wert von 73,33, was als "Schlecht" eingestuft wird. Der RSI25-Wert von 56 ergibt hingegen eine neutrale Einstufung.

Insgesamt ergibt sich also ein gemischtes Bild für die Gain Therapeutics, mit einer schwachen technischen Analyse, einer positiven langfristigen Einschätzung durch Analysten und einer guten Stimmung bei den Anlegern.

