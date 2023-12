Gain Plus Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bedeutendes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 deutet auf eine Überverkauft-Situation hin, während Werte zwischen 70 und 100 als überkauft gelten. Werte dazwischen werden als neutral eingestuft. Beim RSI von Gain Plus wird ein Niveau von 100 als "Schlecht" bewertet, und der RSI25, der einen Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, zeigt einen neutralen Wert von 43,75. Daher wird die Gesamteinschätzung auf "Schlecht" festgelegt.

Ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Einschätzung einer Aktie ist das Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität von Gain Plus ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Ebenso gibt es nur geringfügige Veränderungen in der Rate der Stimmungsänderung, was wiederum zu einer neutralen Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung auf Basis des Sentiments und Buzz.

Im fundamentalen Bereich liegt das aktuelle KGV von Gain Plus bei 8,06, was unter dem Branchendurchschnitt (84 Prozent) liegt. In der Branche "Bauwesen" beträgt der Wert 49,4, was darauf hinweist, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien erhält.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich bei Gain Plus ein Verhältnis von 0 zum Aktienkurs, was zu einer negativen Differenz von -6,29 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauwesen" führt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Gain Plus von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.