Steed Oriental Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Neometals":

Der Aktienkurs von Steed Oriental ist in den letzten 12 Monaten um -42,06 Prozent gesunken, während ähnliche Aktien aus der "Papier & Forstprodukte"-Branche im Durchschnitt um 4,78 Prozent gestiegen sind. Das bedeutet eine Underperformance von -46,83 Prozent im Branchenvergleich für Steed Oriental. Auch im "Materialien"-Sektor lag die Rendite mit 4,78 Prozent höher als bei Steed Oriental, die 46,83 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Diese Unterperformance führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Steed Oriental mit 0 Prozent 5,89 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Die Branche "Papier & Forstprodukte" besitzt eine durchschnittliche Dividendenrendite von 5 Prozent, was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht und von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass Steed Oriental aktuell überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI ergibt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt sich eine Abweichung von +2 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.