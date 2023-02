Gabriel blickt optimistisch auf Zusammenhalt im Westen

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der frühere Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) blickt optimistisch auf den Zusammenhalt im Westen und in den USA. "Wir haben auch gesehen, dass die Republikaner bei aller Rhetorik am Ende doch nicht wollen, dass dieser Krieg durch Russland gewonnen wird", sagte der Vorsitzende der Atlantik-Brücke den Sendern RTL und ntv. Er sei nicht so skeptisch, dass es auch unter einem anderen Präsidenten in den USA eine Mehrheit zwischen Republikanern und Demokraten für die Unterstützung der Ukraine gebe.

Gabriel geht davon aus, dass der Westen und die USA noch lange zusammenstehen können, um das durchzuhalten. Russland dagegen sei sozusagen in die Hände Chinas gefallen. "Das waren ja nie richtige Freunde. Jetzt sind sie abhängig von China", sagte der SPD-Politiker.

