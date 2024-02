Gabriel Holding Aktie: Was man jetzt noch wissen sollte!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. In den letzten vier Wochen gab es bei Gabriel A- keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, was zu einer neutralen Bewertung führt. Auch die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Das Anleger-Sentiment in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen ebenfalls neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch hier ergibt sich eine Gesamtbewertung von "Neutral".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Gabriel A- Aktie mit einem Abstand von -24,98 Prozent vom GD200 (335,92 DKK) als "Schlecht"-Signal bewertet. Der GD50 liegt bei 260,64 DKK, was zu einem "Neutral"-Signal führt.

In der fundamentalen Analyse beträgt das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) aktuell 64,72, was 66 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt und die Aktie somit als überbewertet kennzeichnet. Daher erhält Gabriel A- auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.