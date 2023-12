Gabriel Aktie: Das dürfte in den nächsten Tagen sehr spannend werden

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie geben. In den letzten vier Wochen gab es jedoch keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild von Gabriel, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Dividende schüttet Gabriel im Vergleich zur Branche Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,68 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt ist. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Die Anleger haben in den letzten zwei Wochen in den sozialen Medien überwiegend negativ über Gabriel berichtet. Auch die Themen rund um den Wert waren überwiegend negativ. Aufgrund dieser Stimmung wird eine weitere Einstufung als "Schlecht" vorgenommen.

Im Vergleich zum Durchschnitt der "Metalle und Bergbau"-Branche hat Gabriel in den letzten 12 Monaten eine Performance von 80,49 Prozent erzielt. Die durchschnittliche Performance ähnlicher Aktien aus der Branche lag bei -11,51 Prozent, was bedeutet, dass Gabriel im Branchenvergleich um +91,99 Prozent outperformed hat. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor lag die Performance von Gabriel um 91,99 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird Gabriel in dieser Kategorie als "Gut" eingestuft.