Gabriel Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die technische Analyse der Gabriel-Aktie zeigt positive Entwicklungen. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage liegt bei 0,39 CAD, während der aktuelle Kurs bei 0,66 CAD liegt, was einer Abweichung von +69,23 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit 0,47 CAD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +40,43 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Daten erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Im Branchenvergleich zeigt sich eine starke Performance der Gabriel-Aktie. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Materialien" liegt die Rendite bei 193,02 Prozent, was mehr als 215 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche, die eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -22,29 Prozent aufweist, liegt die Gabriel-Aktie mit 215,31 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einem positiven Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Gabriel-Aktie liegt bei 42,86, was auf eine neutrale Situation hinweist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, deutet auf eine neutrale Situation hin. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Gabriel derzeit mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,54 Prozent. Die Differenz zur "Metalle und Bergbau"-Branche beträgt -3. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Gabriel-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.