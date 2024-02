G Willi Food Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Analyse von Sentiment und Buzz im Internet hat gezeigt, dass G Willi-food eine durchschnittliche Diskussionsintensität aufweist, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt die aktuelle Dividendenrendite für G Willi-food 5,4 Prozent, was über dem Mittelwert von 3,21 Prozent liegt und somit eine "Gut"-Bewertung von unseren Analysten erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war größtenteils positiv, mit einer überwiegend positiven Diskussion an vier Tagen und einer überwiegend negativen Diskussion an einem Tag. In den letzten Tagen wurden auch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Gut" führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der G Willi-food-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 10,93 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 9,61 USD liegt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (10,16 USD) liegt über dem letzten Schlusskurs, was erneut zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die G Willi-food-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.