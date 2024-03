G Willi Food Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Die G Willi-food-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 10,59 USD für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 10,31 USD, was einem Unterschied von -2,64 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt, der bei 10,31 USD liegt, weist nur eine geringe Abweichung von 0 Prozent auf. Dies führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die G Willi-food-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Dividendenrendite beträgt derzeit 5,4 Prozent, was 2,54 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln, 2,86) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die G Willi-food-Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite wird durch die Relation der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ermittelt.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der wichtigste Indikator. Mit einem Wert von 18,59 ist G Willi-food deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt "Einzelhandel mit Lebensmitteln und Grundnahrungsmitteln" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 31,94, was einen Abstand von 42 Prozent bedeutet. Aus diesem Grund wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Mit einem RSI von 45,03 und einem RSI25 von 42,23 wird die G Willi-food-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung für die G Willi-food-Aktie.