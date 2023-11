G-Vision Aktie: Das darf nicht wahr sein!

Die Stimmung und der Buzz rund um die Aktien von G-vision werden nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern beeinflusst, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Die Anzahl der Beiträge über einen längeren Zeitraum sowie die Änderung der Stimmung ergeben ein gutes langfristiges Bild über die Stimmungslage. Nach unserer Untersuchung zeigt die Beitragsanzahl eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für G-vision weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält die Aktie von G-vision bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in die Aktie von G-vision aktuell eine Dividendenrendite in Höhe von 0 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Hotels Restaurants und Freizeit erzielt werden. Dies bedeutet, dass Investoren einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,83 Prozentpunkten erhalten. Daher fällt die Bewertung der Dividendenausschüttung des Unternehmens als "Schlecht" aus.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der G-vision derzeit bei 0,04 HKD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 0,026 HKD erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -35 Prozent, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 0,03 HKD, was bedeutet, dass die Aktie mit einem Abstand von -13,33 Prozent ebenfalls als "Schlecht" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit die Gesamtnote "Schlecht".

Um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten, kann auf den Relative Strength-Index (RSI) zurückgegriffen werden. Für die G-vision-Aktie ergibt sich ein RSI von 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 100, was für 25 Tage zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Schlecht".