G-Vision Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass sich die Stimmung für G-vision in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, weshalb auch die Diskussionsstärke neutral eingestuft wird.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass der gleitende Durchschnittskurs der G-vision derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,04 HKD, während der Kurs der Aktie bei 0,026 HKD um -35 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Zudem ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,03 HKD, was einer Abweichung von -13,33 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie daher als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die Dividende schneidet G-vision im Vergleich zum Branchendurchschnitt Hotels, Restaurants und Freizeit mit einer Dividende von 0 % schlechter ab, da die Differenz 6,27 Prozentpunkte beträgt. Daher wird auch dies als "Schlecht" eingestuft.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die G-vision-Aktie als Neutral-Titel angesehen wird. Der RSI7 liegt bei 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 100 liegt und somit eine "Schlecht"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher ein Gesamtranking von "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.