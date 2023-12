G-Vision Aktie: Ein Crash wie aus dem Lehrbuch!

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von G-vision als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die G-vision-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 50, was auf eine "Neutral"-Empfehlung hindeutet. Für den RSI25 beträgt der Wert 100, was auf eine "Schlecht"-Einstufung hindeutet. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Rating auf Basis des Relative Strength-Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie von G-vision haben wir festgestellt, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität zeigt. Die Rate der Stimmungsänderung für G-vision weist kaum Änderungen auf. Wir kommen daher zu dem Schluss, dass die Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erhält.

Im Branchenvergleich Aktienkurs hat G-vision in den vergangenen 12 Monaten eine Underperformance von -50,94 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche gezeigt, die im Durchschnitt um 1,38 Prozent gestiegen sind. Auch im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,45 Prozent erzielte, liegt G-vision 60,4 Prozent darunter. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der G-vision-Aktie am letzten Handelstag bei 0,026 HKD lag, was einen Unterschied von -35 Prozent zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 0,04 HKD bedeutet. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt erhält die Aktie mit einem Wert von 0,03 HKD eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich also für die G-vision-Aktie ein "Schlecht"-Rating sowohl auf Basis des Relative Strength-Index als auch im Branchenvergleich und in der technischen Analyse.

